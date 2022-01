Politie houdt rekening met brandstichting in buurthuis Uithoorn

Er hangt nog een doordringende geur aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Veel bewoners komen kijken bij buurtcentrum 't Buurtnest, dat gisteravond rond 22.30 uur in vlammen is opgegaan . Er gaan volop geruchten dat de brand is aangestoken; vlak voor de brand zijn er jongeren gezien. Een politiewoordvoerder meldt aan NH Nieuws rekening te houden met brandstichting.

"Ik merkte al gauw dat het geen vuurwerk was, maar puur rook en stank", zegt bewoner Raymond Jacobs in zijn deuropening. Hij woont tegenover het buurtcentrum en werd gewaarschuwd door zijn dochter. "Toen zag ik de vlammen uit het dak komen. Ik ben naar buiten gerend en heb iedereen gewaarschuwd om de auto's voor de deur weg te halen. Dat was binnen vijf minuten gebeurd, toen stond de politie en brandweer er al."

Ongeveer de helft van het pand is afgebrand. Het buurtcentrum zat tijdelijk in dit gebouw, totdat een nieuw pand aan de overkant van de weg gereed is om gebruikt te worden. Er worden sportactiviteiten en taallessen in het gebouw, ook is er een naaiatelier.

Vaker incidenten

Het is zeker niet de eerste keer dat er rond de jaarwisseling incidenten zijn in Uithoorn. Twee jaar geleden was er ook al een brand in het buurtcentrum. Daarnaast werd een busstation vernield en waren er veel autobranden. Toegesnelde brandweerlieden werden toen belaagd.

Burgemeester Pieter Heiliegers maakte zich toen erg boos over de vernielingen. "Het vermoeden is dat kinderen van tien à twaalf jaar dit in het holst van de nacht relschoppen. Dat kan niet."