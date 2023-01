Hulpdiensten kijken terug op relatief rustige jaarwisseling

Het was een relatief rustige oud en nieuw voor de hulpdiensten in onze provincie. De politie laat weten dat het op veel plekken niet drukker was dan op een doordeweekse dag. In de ziekenhuizen waren ze voorbereid op de drukte en de brandweer is vooral bezig geweest met containerbrandjes.

Wijkagent in Hoofddorp Johan Dubbeldam was al vroeg aan het werk. Vanmorgen vroeg kwam de eerste arrestant van 2023 binnen.

In Amsterdam heeft de politie tientallen aanhoudingen verricht omdat ze de openbare orde verstoorden of zwaar vuurwerk afstaken. In Amsterdam-West werden jongeren aanhouden omdat ze vuurwerk gooiden naar voorbijgangers. Ook waren er twee steekpartijen in de stad.

De politie Noord-Holland Noord laat weten dat er zes mensen aangehouden zijn. "Op veel plaatsen was het niet drukker dan een doordeweekse dag, in de grote steden was het beeld te vergelijken met dat van een gemiddelde horecanacht." Grote incidenten bleven uit en er zijn voor zover bekend geen medewerkers van de politie gewond geraakt.

Meerdere ziekenhuizen in de provincie laten aan NH Nieuws weten dat het geen buitensporig drukke nacht was op de spoedeisende hulp. In totaal waren er zo'n 20 mensen met vuurwerkletsel, zoals brandwonden, of verwondingen aan handen of ogen. Op verschillende plekken was het wel druk op de spoedeisende hulp omdat er veel zieke patiënten waren, ook waren er mensen die teveel alcohol of drugs hadden genomen.

Kind geraakt door vuurwerk

"In het brandwondencentrum in Beverwijk is het druk, maar er zijn vannacht geen vuurwerkslachtoffers bij gekomen", meldt een woordvoerder van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Artsen en verpleegkundigen die vannacht werkten, vonden deze jaarwisseling meevallen in vergelijking met voorgaande jaren.

"Eén kindje is vannacht opgenomen in het kinderbrandwondencentrum; een omstandertje dat geraakt is door vuurwerk", gaat de woordvoerder verder. Twee andere kinderen zijn vannacht niet naar de spoedeisende hulp geweest, maar gaan vandaag voor controle langs in het brandwondencentrum.