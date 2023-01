Brandweer met vuurwerk bekogeld in Volendam bij blussen brand in container

In Volendam werden vannacht brandweerlieden bekogeld met vuurwerk terwijl ze een brand aan het blussen waren in een ondergrondse container. De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland kijkt verder terug op een rustige nacht zonder grote incidenten.

De brandweermensen waren bezig met het blussen van een brand, toen er vuurwerk naar hen werd gegooid. De veiligheidsregio laat weten dat er straatcoaches aanwezig waren, maar die konden het gooien niet voorkomen.

De brandweer en ambulance hebben het in Zaanstreek Waterland drukker gehad dan voorgaande jaren, toen er nog coronamaatregelen golden. Voor de politie was het net zo druk als een gemiddelde horecanacht, alleen in de Zaanse wijk Poelenburg was het even onrustig. De veiligheidsregio meldt dat de rust terugkeerde nadat er extra politiemensen werden ingezet.

In Zaandam en Purmerend raakten twee basisscholen beschadigd na vandalisme met vuurwerk. De harde wind, waarvoor code geel was afgegeven, heeft ook tot schade geleid. In Purmerend waaide een vuurpot om, waardoor vuurpijlen een woning in schoten, in plaats van in de lucht. "Er brak gelukkig geen brand uit, het vuurwerk leidde wel tot schade aan de woning."