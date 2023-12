BOA's speuren naar te vroege afstekers van vuurwerk: "Het blijft een kat-en-muisspel"

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Luuk van Heeswijk is bezig met zijn ronde door Hollands Kroon. Slootdorp is zijn eerste stop, maar bij de school en het voetbalveld is niets te zien. "Het aantal klachten is dit jaar fors minder. Misschien omdat het al een tijd heel slecht weer is, maar het kan ook zijn dat mensen vinden dat het geen zin heeft om overlast te melden."

Als Luuk van Heeswijk in de verte vuurwerk in de lucht ziet vliegen boven Anna Paulowna is het plankgas. Het is lastig zoeken waar precies en meestal zijn de daders al gevlogen: "Het is voor ons superlastig om een heterdaad te pakken. Het blijft een kat-en-muisspel, maar het uiteindelijke doel is zo min mogelijk overlast te hebben voor de inwoners. Daarvoor doen we deze vuurwerkdiensten. Hopelijk wordt het een mooie jaarwisseling met niet al te veel incidenten. Daar gaan we voor."