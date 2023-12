Met zandwal redde 'beroemde' strandvonder Marco zijn Egmond van overstroming

Even werd er gevreesd dat een strandwandeling in Egmond er deze kerst niet in zat. Maar toen waren daar Marco en zijn collega's. Tijdens storm Pia worpen zij nachtelijk een 'zandwal' op tegen de dreigende overstroming van hun dorp. Het was de apotheose van een bewogen jaar voor deze BS'er (bekende strandvonder).

In de serie benoemt Marco de bureaucratie die schuilt achter, in dit geval, de aangespoelde rubberboot. "Iedereen moet er wat van vinden. En ze willen het liefst geen ruchtbaarheid geven aan zulke dingen."

Egmond aan Zee is een speciale plek. NH-podcast De Egmondse vluchtelingenboot speelt zich hier af. In de podcast ging ik, NH-verslaggever, samen met Marco op zoek naar het verhaal achter een aangespoelde, groene zodiac met allemaal persoonlijke spulletjes.

Grondverzetbedrijf Gul, waar Marco uitvoerder is, heeft vandaag de taak om de kust nauwlettend in de gaten te houden, Al de hele week checken ze voorspellingen van de waterstand. "Het wordt heftig. Er is kans op drie meter verhoging."

Met zijn gouden oorbelletje en oranje jas zit hij achter het stuur van zijn jeep. Het is een stormachtige dag, net voor kerst. We zijn net vertrokken bij de loods van de strandvonderij en onderweg naar zee.

"Mijn collega's noemden me in het jaarlijkse sinter-kerstgedicht 'mediageile Marco'. Dat vond ik wel leuk eigenlijk. Het heeft allemaal heel wat teweeg gebracht. Maar ook impact gehad."

"Ik heb een hoop gezeik en commentaar gehad. Zo had ik niet met jou mogen praten zonder de burgemeester in te lichten. Ik heb volgens de gemeente voor mijn beurt gesproken. En moest een stapje terug doen. Maar het was het allemaal waard."

En in plaats van dat hij ze volgens protocol na een paar weken vernietigde, gaf Marco de foto's, ketting en zwangerschapsecho aan een lokale journalist nota bene. Niet per se iets voor iemand uit 'Derp', zo wordt Egmond aan Zee door de inwoners genoemd.

"Dat onderzoek van jou was fascinerend. Heel interessant. Anders was dat nooit allemaal bekend geworden. En eigenlijk vonden de meeste mensen het leuk dat ik meedeed. Vooral familie. Ik kreeg de hele tijd appjes dat ze me weer ergens zagen of hoorde. En dat vind ik het belangrijkste."

Met de wind en stroming drijven ze naar Noord-Holland en zorgen er hier voor dat meerdere hulpdiensten uitrukken . Met het risico dat een redding ergens anders moet wachten. Het is allemaal te horen in de podcastserie.

Er blijkt nogal wat aan de hand: op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland proberen mensen illegaal over te steken. En na onderschepping worden de bootjes door de autoriteiten daar teruggeduwd in zee.

"PFAS is echt een hot item. Ik krijg er allemaal vragen over"

"Ze bellen me nu nog als er wat speelt", beschrijft Marco het jaar vol strandnieuws. We zijn inmiddels bij de opgang aangekomen en rijden het zand op.

Naast de vele vragen over de groene aangespoelde vluchtelingenboot op 'zijn' strand, wilden de journalisten ook meer weten over 'de strandvonderij'. Veel mensen bleken geen idee te hebben wat het beroep 'strandvonder' inhoudt.

Marco werd na de publicatie geïnterviewd door Radio 1 en was ook te zien bij RTL Nieuws. Hij haalde zelfs hun jaaroverzicht in de speciale verkiezingsuitzending. Het filmpje werd rondgestuurd in app-groepen.

De strandvonder van een kustplaats is eigenlijk de burgemeester. In Egmond, onderdeel van gemeente Bergen, is dit dus Lars Voskuil. Alleen besteedt hij de strandtaken uit. Mart Gul is daarom formeel beëdigd als hulpstrandvonder. Maar omdat hij op leeftijd is, neemt Marco Snijders de meeste taken op zich.

Zo hing een journalist direct aan de lijn toen in Zandvoort pakketten met harddrugs waren aangespoeld. Want wat moet je doen als jou zoiets overkomt?

Storm

En ook als er noodweer over Nederland raast willen 'we' weten hoe de situatie is aan het strand. Zo'n dag is het dus vandaag. Deur open. Auto uit. Windkracht 8. Storm Pia is aangekomen in Egmond.

Marco steekt zijn neus omhoog. "Verse lucht, heerlijk hé, dit." Ik probeer ondertussen foto's te maken, sta met mijn rug naar schuimende golven. Spottend roept 'ie: "Pas op hé. Straks waait er PFAS op je broek."

Want ook dat 'Egmondse nieuws' kwam recent naar buiten. Deeltjes van het giftige chemische afval zijn gevonden in schuim van de Noordzee, stond eerder deze maand in een onderzoeksrapport van het RIVM. Een van de meetlocaties was hier, in Egmond aan Zee.

"Het is echt een hot item. Ik krijg er allemaal vragen over. Van: kan ik nog wel in de zee?" Nou, wat denk je daarover dan?