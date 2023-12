Egmond wacht in spanning of extreem hoog zeewater straks het dorp instroomt

Op andere plekken in de provincie zijn ook maatregelen genomen, zo is de coupure (een dijkgat) in Den Oever gesloten en is er dijkbewaking ingesteld. Uit een voorinspectie blijkt dat de dijken er goed bij liggen en dat er geen gevaar dreigt. Het water komt zo hoog dat de golven waarschijnlijk over de strandopgang zullen slaan. Een strandopgang mag golfoverslag hebben. Het Hoogheemraadschap meldt dat de duin hoog genoeg en veilig is.

Beschermen strandpaviljoens

Eerder vandaag werden er ook al maatregelen genomen: een hoge berg zand en betonplaten werden neergelegd om strandpaviljoen Bad Egmond te beschermen tegen het opkomende water. Daarnaast zijn bij paviljoen Nautilus alle losse spullen vastgezet, van windschermen tot vlaggen.

Om 22:30 uur worden er nieuwe controles uitgevoerd.