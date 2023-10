Aangespoelde drugs lokt schattenjagers: "Ze willen snel geld verdienen"

Al meer dan veertig jaar werkt Egmonder Marco Snijders als hulpstrandvonder langs een deel van de Noordzeekust. Maar het nieuws van afgelopen weekend dat er tassen met vermoedelijk drugs zijn aangespoeld, komt voor hem niet als een verrassing. "Dit gebeurt al ruim veertig jaar en misschien wel langer. Alleen het is niet meer zo erg als vroeger", vertelt hij.

Op het strand is het op deze zachte oktoberdag niet drukker dan gewoonlijk en lopen er geen strandgangers rond die overduidelijk nog op zoek zijn naar eventueel meer pakketten. Maar dat was afgelopen nacht wel anders, weet Marco te vertellen. "Ik was al om vijf uur op het strand. Toen zag je toch al mensen rijden met fietsen, brommers en auto's."

Geld verdienen

Marco denkt dat deze nachtelijke bezoekers dus nog op zoek zijn naar meer pakketten, en vindt het daarom ook jammer dat dit nieuws de media bereikt heeft. "Ze willen snel geld verdienen en niet meer in de supermarkt staan, maar een duur klokje en een dure auto. De snelste manier om aan je geld te komen is om in die wereld terecht te komen, maar als je eenmaal met die pakketten cocaïne in aanmerking komt en je komt in de wereld van de drugscriminaliteit, dan wil je niet weten wat je te wachten staat", vertelt Marco.

In onderstaande video vertelt Marco hoe hij denkt dat het komt dat de pakketten met drugs aangespoeld zijn. De tekst gaat door onder de video.