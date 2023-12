Haarlemmers opgepakt voor mensensmokkel met rubberboten over Kanaal

Deze spullen worden vaak gebruikt door mensensmokkelaars om migranten illegaal de oversteek van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De Marechaussee schrijft in een persbericht dat in Vijfhuizen en Haarlem bedrijfspanden en twee woningen zijn doorzocht. Daar zijn meerdere auto's, munitie en meer dan 150.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Het onderzoek gaat op dit moment verder. 'Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten', aldus de Marechaussee.