Celstraf geëist tegen in Nederland wonende Syrische familie vanwege mensensmokkel

Zeven leden van een in Nederland wonende Syrische familie hebben gevangenisstraffen van tussen een halfjaar en bijna drieënhalf jaar tegen zich horen eisen wegens mensensmokkel. De familie, wonende in vooral Stede Broec en een in Den Helder, runde volgens het Openbaar Ministerie een 'ware family business in mensensmokkel, met een professionele werkwijze'.

De drie mannen en vier vrouwen komen uit een familie, zijn tussen de 24 en 63 jaar en zijn geboren in het Syrische Damascus. Vijf wonen in Stede Broec, een in Den Helder en een heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormen zij een criminele organisatie die zich bezighoudt met mensensmokkel.

Duizenden euro's

In wisselende samenstelling zouden deze mensen geholpen hebben anderen de grens over te smokkelen. Dit gebeurde vaak vanuit Griekenland naar Nederland of een ander Europees land. Hiervoor betaalden de mensen vaak duizenden euro's aan de familie.

Zo zou op 6 december 2018 een minderjarige Syrische jongen door twee van de verdachten en hun ouders zijn opgehaald in Patras. In een auto en met de boot zouden ze het kind, via Italië, de grens over hebben willen smokkelen en zo in Duitsland te krijgen. 'Het hele gezin, en het te smokkelen kind, is echter in Griekenland aangehouden op het moment dat ze, met zijn vijven in de auto, de boot naar Italië weer op wilden gaan.' De ouders zijn in Griekenland al veroordeeld, daarom werden voor dit feit alleen de twee andere verdachten vervolgd.

Greep uit totaal

Vaak zouden ze mensen hebben laten reizen met paspoorten, verblijfsvergunningen en reisdocumenten van een ander. Tijdens de rechtszaak werden een aantal incidenten besproken waarbij deze familie betrokken zou zijn geweest. Dit zou volgens het OM 'slechts een greep uit het totaal zijn'. Onder meer afgeluisterde gesprekken en andere gegevens als aangetroffen tickets, boarding passes, en boekingsbevestigingen zouden dit aantonen.

Daarbij zou de familie ook 'onverklaarbaar vermogen' hebben. "Er zijn aanwijzingen voor het feit dat de familie meer mensen heeft gesmokkeld, dat heeft geprobeerd of daarbij betrokken is geweest", zo stelt het OM. "Het is een ware family business in mensensmokkel gebleken, met een professionele werkwijze."

Vervalst

In het huis in Stede Broec zijn diverse vervalste persoons- en reisdocumenten gevonden, in de woning in Den Helder - waar een vrouwelijke verdachte woonde - zijn twee valse Schengen-visa en een nagemaakte internationaal rijbewijs gevonden.

Het OM zegt dat de verdachten 'hebben geopereerd in een georganiseerd verband met enkel winstbejag als motief en zonder zelfinzicht in hun schadelijke handelen'. Er werden daarom zware straffen geëist: de hoogste strafeis van 40 maanden gevangenisstraf was voor de 32-jarige S. die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. De 33-jarige N. uit Den Helder hoorde 27 maanden gevangenisstraf en een boete van bijna 8.000 euro tegen haar eisen.

Tegen de andere vijf uit Stede Broec werd een gevangenisstraf van 35 maanden (30-jarige A.), 34 maanden (63-jarige J.), 25 maanden (55-jarige K.), 19 maanden (24-jarige W.) en 6 maanden (33-jarige I.) geëist. Hierbij zou het voorarrest worden afgetrokken. De overheid zou daarbij ook de in beslag genomen goederen en het vermogen van de familie in beslag nemen.

De rechter doet op 30 november uitspraak.