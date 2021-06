Mannen uit Den Helder en Den Oever opgepakt voor mensensmokkel met zeiljacht

De aangehouden mannen waren de schippers van een zeiljacht waarop de Koninklijke Marechaussee tijdens een zogeheten uitreiscontrole negen Albanezen aantrof. De Albanezen gaan het vreemdelingentraject in, wat betekent dat de rechter zal beslissen wat er met hen moet gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat er op deze manier mensen met Albanese nationaliteit worden gesmokkeld. Dat gebeurde ook in september vorig jaar. Nadat vanaf een patrouilleschip van de kustwacht in de buurt van Den Helder een verdacht zeilschip werd gespot, kreeg de schipper de opdracht om naar de haven van Den Helder te varen. Bij een controle van het schip bleken er zes Albanezen in het ruim te zitten. Ook toen werd de schipper, een 65-jarige man uit Amsterdam, opgepakt.

Van Hoorn naar Engeland

Rond dezelfde tijd werd voor de kust van IJmuiden een jacht uit Hoorn gecontroleerd. Het jacht viel op omdat het niet de juiste verlichting voerde. Bij controle werden ook op dit schip zes Albanezen aangetroffen. Zij hoopten Engeland te bereiken, maar zover kwam het niet.

De Enkhuizer schipper van het jacht werd direct aangehouden, maar afgelopen april werden ook een Medemblikker, een Amsterdammer en een Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. Hun woningen zijn doorzocht, waarbij apparatuur in beslag is genomen.