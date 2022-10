Bemanning vakantievlucht slaat alarm, mensensmokkelaar opgepakt op Schiphol

De marechaussee hield maandagavond ook een Roemeense chauffeur aan bij Venlo op verdenking van mensensmokkel. In zijn auto zaten een man, vrouw en kind zonder reisdocumenten. De chauffeur gaf toe de drie niet te kennen.

Volgens woordvoerder Robert van Kapel heeft de Koninklijke Marechaussee het druk met de bestrijding van mensensmokkel. Zo wordt er momenteel ook onderzoek gedaan naar lege migrantenboten die onder andere op Noord-Hollandse stranden aanspoelden. Mogelijk zijn in de boten mensen naar Engeland gesmokkeld.

De marechaussee vermoedt dat de 40-jarige Rotterdammer de jongen heeft meegesmokkeld. De identiteit van de jongen moet nog worden vastgesteld. Hij had een ID-kaart van iemand anders bij zich die op hem leek. De twee zijn aangehouden en de marechaussee doet onderzoek.

Koninklijke Marechaussee wil duidelijkheid van Britten over aangespoelde migrantenboten: "Opmerkelijk"

