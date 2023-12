Geen kerstfeest in Brazilië zonder Edilene, die omkwam bij fatale brand Schellinkhout

Hoewel Kerstmis ook in het overwegend katholieke Brazilië een prominente plek inneemt, is de Braziliaanse Marilene niet in de stemming voor feest. Het gemis van haar zus Edilene, die aan het begin van het jaar omkwam bij de fatale brand in Schellinkhout, is deze dagen heftiger dan ooit.

De zussen Marilene en Edilene (rechts) - Foto: Aangeleverd

10 x 2023: terugblik op het afgelopen jaar



In 10 x 2023 blikt de West-Friese redactie tussen 22 en 31 december terug op 10 opmerkelijke verhalen van het afgelopen jaar. Welke personen vielen op in 2023? Wat waren de heftige gebeurtenissen in onze regio? En hoe is het met de hoofdrolspelers? Vandaag: de fatale brand in Schellinkhout, waarbij de 38-jarige Edilene uit Brazilië om het leven kwam.

Ze stuurt via WhatsApp een videootje van de twee samen, eerder opgenomen in een Nederlandse woonwijk. Vijftien seconden vol blijdschap en puberaal gegiebel tussen twee volwassen zussen uit Brazilië. Onschuldige beelden als onbetaalbare herinnering voor Marilene. "Mijn zus was altijd blij." Terug naar het begin van dit jaar. Bij een grote brand op een bedrijventerrein aan de Dorpsweg in Schellinkhout gaan verschillende bedrijfsunits in vlammen op. Veel huurders staan met lege handen en een dag later wordt er zelfs een lichaam in één van de units gevonden. De persoon was volstrekt kansloos tegen de felle vuurzee.

De fatale brand aan de Dorpsweg in Schellinkhout - Foto: Inter Visual Studio

Op diezelfde zondag gaat de telefoon in Lelystad, waar Antoon de schrik van zijn leven krijgt. Degene die bij de brand is omgekomen, is volgens de politie voor '99,9 procent' zijn vrouw Edilene. Het stel was (tijdelijk) uit elkaar en Edilene verbleef illegaal in één van de units. Hij beschrijft zijn vrouw als een 'jonge, vrolijke vrouw, die hard werkte'. Dat deed ze bij pluimveeslachterij Plukon, in Blokker.

"Ik zou mijn leven geven om mijn zus terug te krijgen" Marilene - zus van de in Schellinkhout omgekomen Edilene

Hij licht snel zijn schoonfamilie in Brazilië in, waar het verdriet en de schok immens is. Marilene is de zus van Edilene en heeft zelf ook tijdelijk in Nederland gewoond. Het duurt lang voordat er bevestiging komt dat het inderdaad om Edilene gaat, heel lang. Het DNA-onderzoek duurt enkele weken. "We durven nergens heen, omdat we bang zijn dat we dan het verlossende telefoontje missen", zegt Marilene in die dagen. Ondragelijke onzekerheid, maar tegelijkertijd al rouw om het verlies. "Ik zou mijn leven geven om mijn zus terug te krijgen. Dat weet ze. Ik heb haar altijd gezegd dat ik van haar hou. Mijn zus is een deel van mij, ze is mijn leven. Dat zal altijd zo blijven."

Bijna een maand na de brand komt inderdaad de bevestiging dat het Edilene is die bij de brand is omgekomen. Het horrorscenario is werkelijkheid geworden. "Ik voel haar altijd dicht bij mij, ze zal altijd in mijn hart blijven", appt de verdrietige Marilene vanuit Brazilië. De berichten worden standaard vergezeld door meerdere hartjes, om de liefde voor haar zus steeds te benadrukken. Een ruim half jaar later is er nog altijd veel verdriet om de plotselinge dood van Edilene. In Nederland, maar zeker ook in haar geboorteland. Van een feestelijke periode wil Marilene dan ook niets weten. "Ik ga geen kerst vieren en doen alsof het feest is. Dat kan ik niet. Het gaat een moeilijke tijd zijn zonder mijn zus, maar ze blijft voor mij altijd aanwezig." Tekst gaat verder onder de foto

De 38-jarige Edilene kwam om bij de brand - Foto: Aangeleverd