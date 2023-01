Grote brand uitgebroken in bedrijfspand Schellinkhout, N506 afgesloten

Vannacht is een grote brand aan de Dorpsweg in Schellinkhout uitgebroken in een bedrijfspand met meerdere units. De brand is inmiddels geblust en een paar mensen zijn ter plaatse behandeld.

De eerste melding van de brand kwam om 3:08 uur binnen bij de hulpdiensten. In het pand zaten meerdere units waarvan er een aantal volledig zijn verwoest. Een woordvoerder van de brandweer kon nog niet vertellen hoe veel dit er zijn. Ook zijn er enkele gasflessen ontploft. Een aantal mensen zijn ter plaatse behandeld, niemand hoefde naar het ziekenhuis toe. De woordvoerder vertelt tegen NH Nieuws dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe de brand is ontstaan. Omdat de rook vrij recht omhoog ging, hadden omwonenden volgens haar weinig last van de rookontwikkeling. Wel werd aangeraden om omliggende ramen en deuren gesloten te houden en de automatische ventilatie uit te zetten. De woningen rondom het pand zijn ongedeerd gebleven. Wel is de N506 afgezet, de politie is op dit moment bezig om de weg op te ruimen.

De #brand aan de #Dorpsweg in #Schellinkhout is onder controle. De brandweer blijft aanwezig om verder na te blussen. Enkele personen zijn door de #ambulancedienst ter plaatse nagekeken. @Salvage_nl is ter plaatse voor de schadeafhandeling. Einde berichtgeving. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) January 29, 2023

