Sergej woont in illegaal appartement Schellinkhout, maar moet na brand weg

Na een faillissement én een scheiding hervond Sergej Fokke (52) anderhalf jaar geleden de rust in één van de bedrijfsunits aan de Dorpsweg in Schellinkhout, die tot appartement is verbouwd. Hij is één van de huurders die illegaal op het terrein verblijft, maar wordt na de fatale brand door de gemeente Drechterland gedwongen om te vertrekken. "Waar moet ik heen?"

Al snel na de brand gaan er verhalen over illegale bewoning. waar volgens meerdere huurders ook de eigenaar van op de hoogte moet zijn geweest. Edilene blijkt niet de enige te zijn die al langere tijd op het terrein verbleef. Een andere bewoner is Sergej Fokke, die er in augustus 2021 onderdak vindt. Hij verblijft in een gedeelte dat de dans ontspringt.

Bijna een maand geleden gaat het vreselijk mis aan de Dorpsweg van Schellnkhout. In een deel van het bedrijventerrein breekt een felle brand uit. De vlammenzee verwoest dat deel van de units volledig. Een dag later wordt een lichaam gevonden, dat hoogstwaarschijnlijk de Braziliaanse Edilene Moorman is.

Verwacht geen smoezelig matrasje tussen auto-onderdelen of een kale ruimte met slechts een bed. Op het keurige appartement van Sergej is menige starter jaloers. Het telt zo'n 90 vierkante meter en heeft - verdeeld over twee verdiepingen - een keuken, badkamer, woonkamer, bed, grote kledingkast en een opbergruimte. "Een vriend van mij zei al eens: 'hier zou ik ook wel willen wonen'."

De ruimte is een uitkomst voor Sergej, na een inktzwarte periode. Enkele jaren geleden is hij nog in het bezit van meerdere horeca-gelegenheden in de hoofdstad. Eén daarvan, Door 74, behoort zelfs tot de beste 50 bars ter wereld. Het leven lacht hem toe op het moment dat hij in 2015 een boerderij in Schellinkhout koopt.

Faillissement en scheiding

Een faillissement en een scheiding later ziet hij het leven van een heel andere kant. Sergej staat op straat en is de eigenaar van het terrein dankbaar dat hij hem benadert om in het appartement te trekken. "Je loopt op glad ijs, dat weet je. Natuurlijk wist ik dat hier geen woonbestemming op zit, maar wat moet je dan? Een hypotheek van de bank krijg ik na het faillissement niet en de huurprijzen schieten door het dak. Dit was voor mij de perfecte plek om weer even tot rust te komen, na een heftige periode. Het gaf mij de tijd om nieuwe plannen te maken, onder meer als personal trainer en performance trainer."