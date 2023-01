Gemeente kreeg meerdere anonieme meldingen over illegale bewoning Schellinkhout

De gemeente Drechterland heeft het afgelopen jaar meerdere anonieme meldingen binnengekregen over dat er mogelijk één of meerdere mensen illegaal in een van de bedrijfsunits woonden in Schellinkhout. In de nacht van zaterdag op zondag brak daar een grote brand uit. Bij daglicht werd er één dodelijk slachtoffer gevonden.

Politie doet nog onderzoek - NH Nieuws / Michiel Baas

Burgemeester Michiel Pijl betreurt het dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Hij wil benadrukken dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand en hoe de situatie precies was daarbinnen en wie het dodelijke slachtoffer is, nog loopt. "We willen voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de oorzaak en bewoning van de bedrijfsunit", laat de burgemeester weten. Ook vandaag is het druk op de plek waar zondag de enorme brand uitbrak. "Het is een groot en allesomvattend onderzoek", laat een woordvoerder van de politie weten. Ook wordt er DNA-onderzoek gedaan om de precieze identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Geen concrete meldingen Het afgelopen jaar heeft de gemeente meerdere anonieme meldingen gekregen over illegale bewoning. Ook buurtbewoners van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Dorpsweg verklaarden gisteren tegen WEEFF/NH Nieuws dat er mogelijk mensen woonden. "De meldingen waren niet concreet, dat wil zeggen dat er geen nummer van de unit of pand vermeld werd", aldus burgemeester Pijl. Ook werd uit de meldingen niet duidelijk of het om één of meerdere personen zou gaan die daar illegaal woonden.

"Maar we hebben niet kunnen constateren dat de units bewoond werden" Burgemeester Michiel Pijl