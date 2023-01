Dode aangetroffen na brand in bedrijfspand Schellinkhout

Bij de brand in een bedrijfspand in Schellinkhout is zondagochtend om 11:00 uur een dode persoon aangetroffen. De brand aan de Dorpsweg brak rond 3:00 uur uit door een nog onbekende oorzaak.

De brandweer is nog de hele dag aan het nablussen. In het pand zaten meerdere units, waarvan er een aantal volledig zijn verwoest. De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van deze persoon en de oorzaak van de brand.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

