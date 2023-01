Veel vragen rondom dodelijke brand in Schellinkhout: werd er illegaal gewoond?

Het is nog onduidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de heftige brand die zaterdagnacht in Schellinkhout woedde. Buren aan de Dorpsweg bevestigen dat er wel degelijk mensen woonden in enkele van de opslagunits. Ondertussen doet de politie nog volop onderzoek naar de toedracht van de brand.

"De brandweer gaat er in eerste instantie altijd vanuit dat zich in een pand mensen kunnen bevinden en werkt met verschillende methodes, zoals het gebruik van warmtebeeldcamera’s. Bij de brand in Schellinkhout hoorden collega’s ter plaatse dat in de bedrijfspanden mogelijk mensen verbleven. Bij het bestrijden van de brand hebben we daar rekening mee gehouden."

Er gaan verhalen dat eigenaar Frans Schouten in eerste instantie tegen de hulpdiensten zou hebben gezegd dat er geen mensen in de units aanwezig waren. Dit heeft geen invloed gehad op de aanpak van de brand, zegt Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio.

De buurt is geschrokken. En er zijn vragen, veel vragen. Wie woonden er in de units, waar zijn de overige bewoners heen en hoe heeft de brand kunnen ontstaan? En was het slachtoffer een illegale bewoner?

De brandweer zegt alles op alles te hebben gezet. "Doordat de brand zo hevig en al uitslaand was toen wij arriveerden, is ons beeld dat wij niet meer konden doen dan we nu al deden. Pas de volgende ochtend, bij het nablussen, konden we sommige units binnengaan. Dit was ook de unit waar de overledene is gevonden."

En dan is er nog de kwaliteit van de units, waar door sommigen aan wordt getwijfeld. Heeft gemeente Drechterland deze de laatste tijd gecontroleerd op brandveiligheid? "Een schouw vindt altijd plaats in opdracht van de gemeente. Of en wanneer er door wie op deze locatie in de afgelopen jaren een schouw is gedaan, wordt op dit moment onderzocht", zegt de Veiligheidsregio.

Eigenaar Frans Schouten was niet bereikbaar voor commentaar.