Familie al wekenlang in onzekerheid: is hun Edilene omgekomen bij brand Schellinkhout?

Een dag na de fatale brand aan de Dorpsweg in Schellinkhout gaat de telefoon in Lelystad. Het slechtst denkbare scenario tekent zich af voor Antoon. Degene die tijdens de vlammenzee is overleden, is voor '99,9 procent' zijn vrouw Edilene (38), meldt de politie hem. Bijna drie weken later zitten de vermoedelijke nabestaanden nog altijd in een vernietigende onzekerheid. Machteloos wachtend op de uitslag van het DNA-onderzoek.

In de nacht van 28 op 29 januari woedt in Schellinkhout een grote brand. Van 8 units is na de heftige vlammenzee niets meer over. Een dag later wordt een lichaam in één van de units gevonden. Via technisch onderzoek komt de politie niet achter de toedracht van de brand. Ook wordt er niemand strafrechtelijk vervolgd, al lijkt wel duidelijk te zijn dat er illegale bewoning in de bedrijfsunits plaatsvond. Een van die bewoners zou de 38-jarige Edilene zijn.

Antoon en Edilene ontmoetten elkaar in Nederland en zijn in 2011 getrouwd. Antoon beschrijft zijn vrouw als een 'jonge, vrolijke vrouw, die hard werkte'. Dat deed ze bij pluimveeslachterij Plukon, in Blokker.

Marilene is de 37-jarige zus van Edilene - die samen met haar familie in een nachtmerrie is beland. Want hoewel de uitslag van het DNA-onderzoek dus nog moet komen, leven de nabestaanden al ruim twee weken in rouw. "Ik zou mijn leven geven om mijn zus terug te krijgen. Dat weet ze. Ik heb haar altijd gezegd dat ik van haar hou."

Marilene, die zelf enige tijd in Haarlem verbleef: "Ik zou haar nooit op een gevaarlijke plek laten wonen, maar mijn zus heeft me nooit laten weten waar ze woonde. Het is heel moeilijk om erover te praten. Mijn zus is een deel van mij, ze is mijn leven. Dat zal altijd zo blijven." Ook Neto Jose Casto, een vriend van Edilene, kan het moeilijk bevatten dat hij zijn vriendin waarschijnlijk nooit meer zal zien of spreken. "Ze vertelde laatst nog dat het goed met haar ging en ze ons kwam bezoeken."

Hij is enkele dagen na de brand intens verdrietig. "Ik ben gebroken. Dit wens je niemand toe." Het koppel was tijdelijk uit elkaar, maar Edilene zou binnenkort weer thuis in Lelystad komen wonen. Zelf zegt Antoon nooit in Schellinkhout te zijn geweest, wel bezocht hij haar een paar keer op haar werk.

In de dagen na het onheilspellende bericht is er paniek in Brazilië. De hunkering naar duidelijkheid is oneindig groot. "We weten niet wat we moeten doen. We komen het huis niet meer uit, in de hoop dat ieder moment de telefoon gaat zodat we DNA kunnen afstaan", zegt Marilene op 7 februari.

Verdriet en vragen over wat zich heeft afgespeeld vechten om voorrang, in het geval van de familie op duizenden kilometers van een plattelandsdorp in West-Friesland. Een woordvoerder van de politie wijst meermaals op de zorgvuldigheid die geboden is. "We hebben iemand op het oog", zegt politiewoordvoerder Joey Brink vorige week. "Maar vergelijkingsmateriaal is niet eenvoudig voor handen. Het heeft tijd nodig en we zijn er druk mee bezig. Pas als het 100 procent zeker is om wie het gaat, brengen we het naar buiten."