Tien vluchtelingen gevonden in kajuit van zeiljacht op Noordzee bij IJmuiden

Uit onderzoek blijkt dat het zeiljacht vermoedelijk was vertrokken uit Den Oever. En het is ook waarschijnlijk dat de mensen onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk. "De meesten boten die wij aantreffen gaan naar Engeland", zo zegt Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee tegen NH.

Hierop is het schip van de Kustwacht erop afgegaan De bemanning trof twee mannen aan op het jacht. Een 39-jarige uit Den Helder en een Nederlander (29) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

"Wat de Kustwacht aantrof op het zeiljacht kennen we van beelden elders in Europa en gebeurt dus ook op de Noordzee", zegt Anne de Leeuw, mensenhandel-officier bij het Openbaar Ministerie.

De twee Nederlanders zijn opgepakt en inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris. In afwachting van verder onderzoek zitten zij nog vast. De recherche onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Alle twaalf mensen zijn onder begeleiding naar IJmuiden gevaren. De tien vluchtelingen uit de kajuit zijn opgevangen en het zogeheten vreemdelingentraject ingegaan. Het is nog niet bekendgemaakt waar de mensen precies vandaan komen en hoe oud ze zijn.

Podcast De Egmondse vluchtelingenboot

Mensensmokkel is het onderwerp in de podcast De Egmondse vluchtelingenboot van NH. Een jaar geleden spoelt op het strand van Egmond namelijk een groene rubberboot aan, die daarvoor gebruikt is.

Er zitten geen mensen meer op, maar er liggen wel allemaal spullen in. Ook heel persoonlijke, zoals een ketting, foto's en zelfs een zwangerschapsecho. NH-journalist Maaike Polder is op zoek gegaan naar de mensen van wie de spullen zijn.

Alle afleveringen van de podcast De Egmondse vluchtelingenboot zijn nu te beluisteren.