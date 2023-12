Alkmaar aA nl Anderhalf uur in de auto om 5 minuten en 6 seconden naar AZ te kijken

AZ maakte vanavond de gestaakte thuiswedstrijd tegen NEC (1-2) af. Eind oktober was het stadion met 19.500 toeschouwers uitverkocht. Dit keer namen zo'n duizend mensen de moeite om het staartje van vijf minuten en zes seconden af te kijken. In de score kwam geen verandering. "Ik ben voor vijf minuten uit Den Helder vandaan gekomen, maar eigenlijk had het niet gehoeven", aldus een fanatieke AZ-supporter.

De wedstrijd werd zondag 29 oktober in de laatste minuut gestaakt, omdat NEC-spits Bas Dost op het veld in elkaar was gezakt. Hij moest worden gereanimeerd, maar maakt het inmiddels naar omstandigheden goed. Luidruchtig uitvak Omdat de wedstrijd van de KNVB wel moest worden uitgespeeld, gingen de hekken van het stadion opnieuw open en was iedereen die er destijds bij was welkom. NEC wist zich gesteund door 237 luidruchtige supporters in het uitvak. De animo onder de aanhang van AZ was minder groot, mogelijk ook veroorzaakt door de 1-2 achterstand. Al probeerde de fanatieke Ben-side in de paar speelminuten AZ nog wel naar de gelijkmaker te schreeuwen. Tevergeefs, al creëerde AZ nog wel enkele kansen. De Nijmegenaren hielden echter stand.

"Ik ga altijd heen, maar vanavond gun ik het NEC, na die situatie met Bas." AZ-supporter uit Den Helder