Voor een paar minuten naar het AZ-stadion na gestaakte wedstrijd: "Nooit eerder meegemaakt"

De wedstrijd tussen Ajax en RKC werd op 30 september gestaakt, omdat keeper Etienne Vaessen bewusteloos raakte na een botsing met Ajacied Brian Brobbey. Ajax-RKC (3-2) wordt in de 86e minuut hervat en wordt in Waalwijk gespeeld.

AZ-NEC stopte op 29 oktober in de 90e minuut, omdat de spits van NEC, Bas Dost, met een ontstoken hartspier plotseling tegen de grond ging. Bij deze wedstrijd gaat het alleen om de laatste minuut en de blessuretijd, wat neerkomt op 5 minuten speeltijd.

Aan de fans is het dus de vraag of ze naar het stadion gaan om die laatste paar minuten hun club te supporten. AZ-fan Koen Glorie heeft zijn keuze om te gaan al snel gemaakt, maar vindt het toch een bijzondere gewaarwording. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij tegen NH Radio.

Schreeuwen om doelpunten

Normaal gesproken zitten supporters zeker anderhalf uur op hun stoel en genieten ze van een biertje, maar dat zal vanavond in Alkmaar heel anders gaan. "Ik denk dat iedereen blijft staan", verwacht Koen. "Om zo AZ naar één of misschien wel twee doelpunten te schreeuwen."

Of dat gaat lukken binnen 5 minuten is natuurlijk de grote vraag. Koen gelooft van wel. "Ik heb er vertrouwen in. In ieder geval in een goal."

'Echte clubliefde'

Koen heeft geluk: de wedstrijd is in Alkmaar en dus dichtbij. In het stadion zullen ook ruim tweehonderd supporters uit de regio Nijmegen langskomen. "Dat is echte clubliefde", reageert de AZ-supporter. Of hij zelf twee uur naar het stadion van NEC zou afreizen voor vijf minuten speeltijd, weet hij niet. "Dat durf ik niet te zeggen, dat zou een dilemma zijn."

Dat Koen vanavond naar het stadion gaat, moet hij al uitleggen. "Maar het zal maar gebeuren vanavond. Als dat zo is, dan kan ik in elk geval zeggen dat ik erbij ben geweest."