Minutenlang angst in AZ-stadion om situatie Bas Dost: "Brok in onze keel"

Het was muisstil in het AZ-stadion op het moment dat Bas Dost op de grond lag tijdens de wedstrijd. Alle alarmbellen gingen af en de spelers vormden een menselijk schild. Het waren vijftien spannende minuten, maar uiteindelijk ging de spits van NEC onder luid applaus per brancard van het veld. "Ik vond dit echt heel eng", zegt een AZ-supporter.

Vlak voor het einde zakte Dost in elkaar, waarna het stadion zijn adem in hield. "In het begin was ik boos, maar toen dacht ik dat het best heftig is", zegt een supporter. "Ik dacht gelijk aan Abdelhak Nouri", kijkt een andere supporter terug op een incident van een aantal jaren geleden toen de Ajacied op het veld in elkaar zakte. "Het was een gespannen sfeer."

Op het moment stond AZ met 1-2 achter tegen NEC Nijmegen. De wedstrijd zal op een later moment worden uitgespeeld. "Ik denk dat ik als voetballer niet meer op het veld had kunnen staan", zegt een supporter over het definitief staken.