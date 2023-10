Wedstrijd AZ niet meer hervat nadat NEC-spits Bas Dost in elkaar zakt

Het duel tussen AZ en NEC gaat niet meer verder na een nare situatie bij Bas Dost. De spits van de Nijmegenaren zakte uit het niets in elkaar. De tussenstand was 1-2 voor NEC. Dat gebeurde in de negentigste minuut van de wedstrijd. Inmiddels is besloten om definitief te staken.

De spits van NEC zakte in elkaar in de negentigste minuut van de wedstrijd. Er was geen speler of bal in de buurt. Inmiddels zijn hulpverleners bezig om hem te behandelen. Die gaven zojuist aan dat hij weer bij is.

Het is nog onduidelijk wat er precies met hem is gebeurd.