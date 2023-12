AZ blijft na vluggertje tegen NEC toch met lege handen achter

Het restant van de wedstrijd van AZ tegen NEC duurde welgeteld vijf minuten en zes seconden. Dat was de speeltijd die nog restte, nadat NEC-spits Bas Dost op 29 oktober tot ieders schrik op het veld in elkaar zakte vanwege een ontstoken hartspier. In de 1-2 stand kwam vanavond tijdens dit vluggertje geen verandering.

Vangelis Pavlidis (links) kon AZ niet helpen - Foto: Pro Shots

Bij NEC ontbrak uiteraard Dost die het naar omstandigheden goed maakt, maar sindsdien niet meer voetbalde. Ook Lasse Schöne was afwezig. De Deen was ziek. Alle toeschouwers die er op de bewuste zondagavond bij waren, konden ook vanavond naar het stadion. Van die 19.500 toeschouwers kwamen er slechts enkele honderden opdagen. Onder hen 237 NEC-supporters in het uitvak die daarvoor een reis van zo'n drie uur van Nijmegen naar Alkmaar over hadden. Tekst gaat verder onder de video van 29 oktober j.l.

De schrik zat goed erin bij de AZ-fans - NH Sport / Stephan Brandhorst