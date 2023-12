Resterende minuten in Waalwijk doorstaat Ajax; tweede uitzege in vier dagen

Ajax heeft in de resterende minuten de zege in Waalwijk over de streep getrokken tegen RKC. Dat duel werd op 30 september gestaakt na een vervelende botsing tussen Brian Brobbey en RKC-doelman Etienne Vaessen. Bij het staken was de stand 2-3, die is niet veranderd.

Bij Ajax waren er drie nieuwelingen in de nieuwe opstelling. Zo speelden Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson. Dat ging ten koste van de geblesseerden Jay Gorter, Amourricho van Axel Dongen en Silvano Vos. Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis scoorden in september voor Ajax, Michiel Kramer en Yassin Oukili.

In de resterende tien minuten (inclusief blessuretijd) waren er geen grote kansen meer voor beide ploegen. Daardoor trok Ajax de tweede uitzege in vier dagen (zondag tegen NEC) over de streep. Door de overwinning stijgen de Amsterdammers naar de zesde plek op de ranglijst. Go Ahead Eagles staat vijfde met slechts één puntje meer.

Sparta Rotterdam is komende zaterdagavond de eerstvolgende tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Dat duel begint 18.45 uur en is uiteraard te volgen in onze liveblog.

Opstelling Ajax: Gorter (Ramaj/84); Rensch, Sutalo, Avila, Hato; Berghuis, Vos (Tahirovic/84), Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn (Van Axel Dongen/79/Hlynsson)