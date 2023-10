Restant RKC-Ajax wordt op 6 december uitgespeeld

Het gestaakte duel tussen RKC Waalwijk en Ajax wordt op woensdag 6 december om 20.00 uur uitgespeeld. Bij de resterende vijf minuten plus blessuretijd is publiek toegestaan.

De wedstrijd in Waalwijk tussen RKC en Ajax werd afgelopen zaterdag in de 85e minuut definitief stilgelegd, nadat Etienne Vaessen in botsing kwam met Brian Brobbey. De doelman van RKC maakt het inmiddels goed.

De Amsterdammers hebben een behoorlijk drukke laatste maand van 2023. Naast het restant tegen RKC op 6 december wachten ook de duels met NEC (3 december), Sparta Rotterdam (9 december), AEK Athene (14 december) en PEC Zwolle (17 december). Daarna is het winterstop.