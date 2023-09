RKC - Ajax definitief gestaakt na botsing tussen Brobbey en Vaessen

De wedstrijd tussen RKC en Ajax is definitief gestaakt. Brian Brobbey en Etienne Vaessen kwamen op ongelukkige wijze met elkaar in botsing. De doelman van RKC bleef bewusteloos liggen, waarna de scheidsrechter Pol van Boekel besloot tijdelijk te staken. De stand was 2-3 op het moment van de staking. De spelers van RKC konden niet meer verder spelen door de schrik.

In de eerste helft kwam Ajax op voorsprong via Brian Brobbey op aangeven van Carlos Forbs. Michiel Kramer zorgde vervolgens voor de gelijkmaker. Uit een penalty zorgde Steven Bergwijn voor de 1-2. Via Yassin Oukili kwam RCK opnieuw op gelijke hoogte met Ajax. Steven Berghuis hielp Ajax aan de nieuwe voorsprong.

Het ging in de slotfase mis tussen Brobbey en Etienne Vaessen. Brobbey kwam in botsing met Vaessen, waarna de doelman bewegingloos op het veld bleef liggen. De medische specialisten renden snel het veld op en verleende eerste hulp. Scheidsrechter Pol van Boekel besloot tijdelijk te staken. Enkele minuten later werd duidelijk dat het duel definitief werd gestaakt.