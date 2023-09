Michael van Praag wordt voorzitter in Raad van Commissarissen Ajax

Michael van Praag gaat in de raad van commissarissen van Ajax aan de slag als voorzitter. In die functie volgt de 76-jarige bestuurder de woensdag opgestapte Pier Eringa op. Met Van Praag haalt Ajax misschien wel een van de meest geroutineerde voetbalbestuurders van Nederland binnen. Zo was hij van 1989 tot 2003 al voorzitter van de club, en bleef daarna als erevoorzitter zeer betrokken.

Vanmiddag werd al bekend dat Ajax gesprekken voerde met Michael van Praag (76) en Leo van Wijk (76) over een positie in de Raad van Commissarissen. Met Van Praag en Van Wijk hoopt Ajax twee ervaren bestuurders binnen te halen die orde kunnen brengen in de bestuurlijke chaos bij de Amsterdamse club.

Van Praag denkt dat zijn aanstelling snel officieel is. "Er zijn nog een paar mensen die hun zegje moeten geven. Dan is er misschien morgen of overmorgen witte rook", aldus 76-jarige bestuurder. Het is nog niet duidelijk of Van Wijk ook officieel onderdeel van de Raad van Commissarissen gaat uitmaken. De overgebleven commissarissen Annette Morsman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen zouden in de twee routiniers de rust en ervaring zien die de club op dit moment hard nodig heeft.

De crisis bij Ajax raakte afgelopen week - na een dramatisch verlopen Klassieker - in een stroomversnelling. Op zondag ontsloeg de club technisch directeur Sven Mislintat. Volgens interim-directeur Jan van Halst was er - ook na beschuldigingen omtrent belangenverstrengeling - geen draagvlak meer voor de Duitser. Kort daarna stapte voorzitter Pier Eringa, onder druk van supporters, op.

Ervaren bestuurder

Van Praag geldt als een van de belangrijkste voetbalbestuurders van Nederland. Veertien jaar lang was hij voorzitter van Ajax, waar hij grote successen behaalde. Met als hoogtepunten de UEFA CUP in 1992, en de Champions League in 1995.

Na Ajax vervolgde Van Praag zijn carrière bij de KNVB, waar hij tot 2019 voorzitter was. In 2015 stelde Van Praag zich kandidaat voor het voorzitterschap van de voetbalbond FIFA, maar trok zich even later toch terug.

Michael is de zoon van de overleden Jaap van Praag, tevens voorzitter van Ajax. Met Jaap van Praag beleefde Ajax in de jaren zestig en zeventig gloriedagen. Hij won drie keer de Europa Cup en één keer de wereldbeker. Maar zoon Michael deed daar zeker niet voor onder. In zijn veertien jaar als voorzitter groeide hij uit tot een geliefd bestuurder.

Ook bij de supporters van Ajax staat Van Praag te boek als een gewaarde voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap onderhield hij als 'hoofd supporterszaken' nauw contact met de harde kern van Ajax. Hij zou de telefoonnummers van de leiders van de F-side hebben gehad en beruchte hooligans hebben opgezocht in de gevangenis.

Basketbalvoorzitter

Vandaag werd ook bekend dat Michael van Praag naar alle waarschijnlijkheid voorzitter wordt van de Nederlandse Basketbalbond. Daarvoor moet hij nog wel officieel worden gekozen door de leden, maar tot dusver is hij de enige voorgedragen kandidaat.

Volgens Van Praag zijn de twee functies goed met elkaar te combineren. Over zijn aanstaande voorzitterschap bij Ajax zegt hij: "Ik ben veertien jaar voorzitter geweest van Ajax en zes jaar voorzitten van de Raad van Commissarissen. Dus ik weet wel beetje hoe de hazen bij Ajax lopen."