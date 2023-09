Uitgestelde derby Ajax - FC Volendam wordt begin november ingehaald

Na veel gesteggel over een weer is de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam opnieuw ingepland. De wedstrijd die aanvankelijk afgelopen woensdag op het programma zou staan, gaat naar donderdag 2 november om 20.00 uur.

De Noord-Hollandse derby moest op het laatste moment wijken voor de Klassieker. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag gestaakt nadat de harde kern van Ajax tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gooide. De KNVB bepaalde dat de wedstrijd op woensdag om 14.00 uur uitgespeeld zou worden.

Volendam-voorzitter Jan Smit was furieus over de beslissing van de voetbalbond. "Dit is pas echt competitievervalsing", schreef hij op Instagram na het besluit.

Het inplannen op donderdag 2 november heeft voor FC Volendam ook weer gevolgen. De bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis zal namelijk op een andere datum gespeeld moeten worden. Het is nog onbekend wat de nieuwe datum voor dat duel zal worden.