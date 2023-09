FC Volendam-trainer Kohler baalt: "Iedereen keek uit naar duel met Ajax "

FC Volendam-trainer Matthias Kohler baalt dat de wedstrijd tussen zijn club en Ajax morgenavond niet doorgaat. Zondag werd het duel tussen Ajax en Feyenoord gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Hierdoor wordt de wedstrijd tegen Volendam verplaatst en dat is volgens de trainer erg ongunstig: "Sportief hebben we hier enorm veel nadeel van."

Matthias Kohler: "Sportief hebben we hier enorm veel nadeel van" - NH Sport/Frank van der Meijden

De 32-jarige Kohler moest zodoende noodgedwongen de ochtendtraining helemaal omgooien. Nu is niet Ajax, maar PSV de eerstvolgende tegenstander. "Onze weekplanning is opeens anders. En we hebben deze al een keer veranderd om Ajax te helpen vanwege hun Europese verplichtingen. Je helpt Ajax dus al een keer en nu word je onderdeel van een probleem waar je niks mee te maken hebt", aldus Kohler.

"Er zijn alleen maar verliezers. Met name voor de supporters is dit heel teleurstellend" FC Volendam-trainer Matthias Kohler

"Iedereen keek uit naar dit duel. Families met kinderen, die misschien wel vrij moeten nemen van werk om te kunnen komen kijken", vervolgt Kohler. "Er zijn alleen maar verliezende partijen. Met name voor de supporters is dit heel teleurstellend. De mensen wilden graag spektakel zien bij Ajax tegen FC Volendam." Nog geen inhaaldatum Wanneer FC Volendam de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena gaat inhalen is nog niet bekend. Het restant van Ajax tegen Feyenoord (35 minuten) wordt morgen om 14.00 uur afgewerkt. De eerstvolgende wedstrijd van FC Volendam is nu aanstaande zaterdag. Dan gaat de ploeg van Kohler op bezoek bij koploper PSV. Aftrap in Eindhoven is om 18.45 uur.