Ajax stapt niet naar de rechter en speelt woensdag tegen Feyenoord, FC Volendam de dupe

Ajax zegt die beslissing in het belang van de Eredivisie te hebben genomen. Wel gaat de club 'indringend' met de KNVB en de Eredivisie CV in overleg omdat het vindt dat bij de wijze van besluitvorming 'geen rekening is gehouden met gerechtvaardigde belangen van clubs'.

Ajax zegt dat de reglementen een veel te grote mate van beleidsvrijheid aan de KNVB en het competitiebestuur geven, wat het 'risico van willekeur en ongemotiveerde besluiten' in zich zou dragen.

Daardoor spelen Ajax en Feyenoord de laatste 35 minuten van het zondag gestaakte onderlinge duel vanaf 14.00 uur zonder publiek uit in de Arena. Het voor woensdagavond geplande thuisduel met FC Volendam wordt later gespeeld.

Rellen

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondag na 55 minuten definitief gestaakt bij een 3-0-voorsprong voor de Rotterdammers nadat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld was gegooid. De KNVB besloot maandag om het duel woensdag zonder publiek in de Johan Cruijff Arena uit te spelen.

"Na een gestaakte wedstrijd bepaalt het competitiebestuur betaald voetbal wat er met de wedstrijd gebeurt. Daarbij is het uitgangspunt dat de competitie zo eerlijk mogelijk moet verlopen en een duel dus het liefst op het veld wordt beslist", verklaarde de KNVB. "De wedstrijd moet dan op de kortst mogelijke termijn worden hervat."

Feyenoord

Feyenoord eiste aanvankelijk dat de tussenstand van 0-3 ook de eindstand moest worden. Feyenoord had weinig trek om de laatste 35 minuten pas in november uit te spelen. De club acht de kans groot dat de Ajax-spelers dan beter op elkaar zijn ingespeeld.

Ajax wilde het restant van De Klassieker in de eerste week van november uitspelen, omdat er eerder geen plaats is op de overvolle kalender.

FC Volendam

Ook FC Volendam wilde woensdag tegen Ajax voetballen. Voorzitter Jan Smit was duidelijk in zijn mening over het verschuiven van het restant van Ajax - Feyenoord naar woensdagmiddag. "Dat betekent dat de geplande wedstrijd Ajax - Volendam komt te vervallen! Zonder overleg! Dat is pas competitievervalsing!", schreef Smit op zijn eigen Instagram.

FC Volendam heeft onderzoek gedaan naar haar juridische rechten. De Volendammers zijn tot de conclusie gekomen dat er geen verdere rechtsstappen worden ondernomen. Bij Volendam is het nog niet bekend wanneer de wedstrijd tegen Ajax wordt ingehaald.