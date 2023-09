Ajax - Feyenoord definitief gestaakt na opnieuw vuurwerk op het veld

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is zojuist definitief gestaakt. Voor de tweede keer belandde er vuurwerk op het veld. Dat gebeurde ditmaal in de 55e minuut. Voor rust ging het ook al een keer mis toen er fakkels op de grasmat werden gegooid.

In de eerste helft, na de 0-2 ging het voor de eerste keer mis, toen er een bekertje op het veld belandde. De spelers bleven op het veld, terwijl ondertussen de dader werd aangehouden. Daardoor kon er na een minuut of acht verder worden gespeeld. Het ging enkele minuten later opnieuw mis. Ditmaal werd er vuurwerk op het veld gegooid en gingen de spelers naar de kleedkamer. Na deze onderbreking ging de wedstrijd door, maar de sfeer was verre van ideaal.

Het was na rust, bij een 0-3 stand, wachten totdat het nogmaals mis zou gaan. Dat gebeurde in de 55e minuut. Weer werden er fakkels op het veld gegooid. Volgens de regels van de KNVB zou de wedstrijd daarmee definitief zijn gestaakt. Na overleg met burgemeester Halsema en de politie is besloten om alsnog definitief te staken.

Er zijn al jaren geen Feyenoord-supporters aanwezig in de Johan Cruijff Arena, nadat het meermaals misging tussen beide supportersgroepen. Dat geldt ook voor deze editie van De Klassieker.