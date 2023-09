Ajax - Feyenoord tijdelijk gestaakt na vuurwerk op het veld

Ajax begon vanmiddag dramatisch aan De Klassieker. Binnen twintig minuten scoorde Santiago Gimenez voor de Feyenoorders. Anton Gaaei had bij allebei de goals een negatieve hoofdrol. Bij de 0-1 liet hij zich simpel aftroeven door Quinten Timber en Gimenez scoorde. Het tweede doelpunt leidde hij in door simpel in te leveren. Na die goal kwam er een bekertje bier op het veld en werd er gestaakt zonder van het veld af te stappen. Het stond bij het moment van staken 0-3 door Igor Paixao.

Gözübüyük besloot na vuurwerk op het veld om wel van het veld te stappen. Er zijn al jaren geen Feyenoord-supporters aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, nadat het meermaals misging tussen beide supportersgroepen. Dat geldt ook voor deze editie van De Klassieker.