Trainer Maurice Steijn over De Klassieker: "Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax"

De beste papieren voorafgaand aan De Klassieker Ajax - Feyenoord liggen in Rotterdam, maar trainer Maurice Steijn vindt dat Ajax vertrouwen kan putten uit het 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille in de Europa League. Op de persconferentie vandaag pareerde hij het negativisme over de kansen van zijn ploeg: "Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax."

Ajax beleeft de slechtste seizoenstart in 59 jaar. Met vijf punten uit vier wedstrijden staan de Amsterdammers op de twaalfde plaats in de eredivisie. Ook Feyenoord kwam niet al te sterk uit de startblokken, maar de landskampioen heeft de laatste wedstrijden duidelijk de weg omhoog gevonden en weet opvallend makkelijk het doel te vinden. De Rotterdammers maakten al negentien goals in de eredivisie en begonnen in de Champions League dinsdag met een 2-0 zege op Celtic.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"We hadden Olympique Marseille, wat ook een uitstekend team is, kunnen verslaan"

Ajax begon de groepsfase tegen het eveneens in sportieve crisis verkerende Olympique Marseille met een 3-3 gelijkspel. Steijn: "We spelen zondag thuis en hebben heel veel spirit gekregen van de wedstrijd van gisteren. Ik weet dat we twaalfde staan, maar we zijn nog steeds Ajax. We hadden Olympique Marseille, wat ook een uitstekend team is, kunnen verslaan. Je komt 2-0 voor en dat geeft een goed gevoel richting zondag. Ik heb veel vertrouwen in deze mannen."

Verbeterpunten

Toch ziet Steijn zeker nog verbeterpunten. "Ik heb ons tegen Marseille aan de bal veel goed zien doen, met mooie aanvallen en goede goals. Tegen Feyenoord moet het in een hoger baltempo en we willen ook een portie bravoure zien." Mocht gedurende de wedstrijd blijken dat drie punten er niet in zitten dan kan de trainer daar mee leven. "Als je niet in staat bent om ze kapot te spelen, kan het zijn dat je genoegen moet nemen met een gelijkspel."

Tekst gaat verder onder de foto.