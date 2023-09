Trotse Zandvoortse Ajacied 'Ajax-Jan' is radeloos: "115 miljoen in de prullenbak"

Eén van Zandvoorts grootste Ajax-fans, Jan Snijders, weet ook even niet meer hoe het nu verder moet met met zijn favoriete club. Technisch directeur Sven Mislintat is op straat gezet, er is voor bijna 115 miljoen euro aan nieuwe, maar nog niet tot bloei gekomen spelers uitgegeven en de club staat inmiddels veertiende.

"Ja, hij is al weg hoor" zegt Jan meteen. "Mislintat, hij is de laan uitgestuurd." En dat vindt hij op het eerste gezicht helemaal niet zo erg. "We hebben bijna 115 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Dat kan dus zo de prullenbak in."

Foto: Jan Snijders in betere tijden - NH/Paul Tromp

Jan was er gistermiddag bij in de Johan Cruijff Arena, tegen Feyenoord. "De eerste minuten ging het best goed. Maar bij dat eerste doelpunt had de scheids eerder moeten fluiten. Berghuis werd buiten de lijnen geduwd. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Ze hadden scheidsrechter Danny Makkelie moeten laten fluiten. Die had dat wel gezien." Geen rellen gezien of gehoord "Het tweede en derde doelpunt waren gewoon stomme fouten." Van de rellen na de wedstrijd heeft Jan gelukkig niets meegekregen. "Ik was nog even in het stadion gebleven, nadat de wedstrijd werd gestaakt. Dat was mazzel, want anders had ik buiten in de rook gezeten." Jan zit namelijk in een rolstoel en kan zich daardoor niet snel voortbewegen. Wel was hij getuige van het vuurwerk wat op het veld werd gegooid en waardoor de wedstrijd dus definitief werd gestaakt. "Dat was natuurlijk niet handig. Hoe krijgen ze het ook naar binnen? Ík werd zelfs gefouilleerd bij de ingang." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Zandvoorts grootste Ajax-fans Jan en Martijn - NH Nieuws / Paul Tromp