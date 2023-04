Ajax-fans Jan en Martijn weten het zeker: "Ajax wint de bekerfinale, omdát ze in De Kuip spelen"

Jan en Martijn wonen allebei in zorginstelling Nieuw Unicum in Zandvoort. Beiden zijn opgegroeid in Amsterdam en bezoeken regelmatig de thuiswedstrijden van Ajax. "Ik wil daar binnenkort nog wel even over praten met Van der Sar", aldus Jan. "Want ik heb last van dat vuurwerk en wil daarom toch graag aan de andere kant van het stadion zitten." Jan bekijkt de wedstrijden van Ajax namelijk vanuit zijn rolstoel en komt moeilijk weg als de rook eenmaal te heftig wordt.

Op de deur van Jans kamer hangt een grote foto van de Zandvoorter op de tribune van de Johan Cruijff Arena. Nog met lange grijze baard, maar die heeft hij inmiddels afgeschoren. Op zijn tafel liggen een rode Ajaxpet en een nieuw boek over Johan Cruijff. "Heb ik pas van iemand gekregen", zegt hij trots. Met zijn stoel met 'Ajaxwielen' rijdt hij naar de centrale hal van Nieuw Unicum, want Martijn komt er ook zo aan. Die woont even verderop in Zandvoort. We hebben ruim een uur de tijd om met de twee Ajacieden te praten over afgelopen seizoen en de bekerfinale. Jan wil namelijk de Formule 1, zijn tweede passie, zien en Martijn moet nog sporten.

'Niet achteruit, maar vooruit voetballen'

"Zet mij maar een keer voor de groep, want dan gaat het stukken beter met Ajax", lacht Jan. Hij wijst erop dat de verdediging het zwakste onderdeel is dit seizoen. "Ze moeten veel meer vooruit lopen, in plaats van achteruit. Het draait allemaal om goede timing, zoals Danny Blind dat vroeger ook in zijn vingers had. Die was altijd nét even eerder bij de bal dan zijn tegenstander. Ze moeten ervoor zorgen dat de tegenstander überhaupt geen voorzetten kán geven."

Dan komt Martijn ook binnen. "Sorry dat ik wat later ben. Het is shit, een veel te wisselvallig seizoen." Zijn jas lijkt ergens wel een beetje op het shirt van Ajax, met die rode baan in het midden.

