De nabeschouwing met Zandvoorter 'Ajax-Jan'': "Obrigado Ronaldo!"

ZANDVOORT - Niemand kijkt vandaag zo gelukkig uit zijn ogen als 'Ajax-Jan' Snijders uit Zandvoort. Hij vreesde vooraf nog voor de confrontatie met Juventus, maar na die fantastische avond in Turijn kan hij zijn geluk niet op. "En nu het liefst Tottenham."

Zoals gebruikelijk doen we vandaag ook weer een nabeschouwing met Jan. Hij heeft al honderden wedstrijden van Ajax bezocht en vandaag heeft hij goede vriend én Ajax-fan Martijn Rademaker meegenomen. En die heeft ook een glimlach van oor tot oor. "Obrigdao Ronaldo!" roept hij, oftewel 'Dank je wel Ronaldo!' in het Portugees.

Lees ook: Nabeschouwen met zandvoorter 'Ajax-Jan': hopelijk straks niet verlengen in Turijn

Fantastisch

Over die 1-0 willen ze het liefst niet meer praten. "Weer die dekselse Ronaldo", zegt Martijn. "We komen achter en dan komen we binnen een mum van tijd weer gelijk. Het is een repeterende breuk, maar ik vind het uitstekend!", lacht Jan. "Donny van de Beek, Van de Beek, Donny van de Bee-heek", zingt Martijn. Ze zijn beiden nog enorm onder de indruk van de kopbal van De Ligt. "Hij was gewoon kleiner dan die twee Italianen die erbij stonden. Het was perfect", aldus Jan.



Lees ook: Zandvoortse Ajax-fan Jan kan zijn ogen niet geloven na loting: Oh Nee! Juventus én Ronaldo!

Tottenham Hotspur

Jan en Martijn zitten vanavond zeker voor de buis te kijken naar Manchester City tegen Tottenham Hotspur. "Ik hoop dat Ajax tegen Tottenham moet", aldus Jan. "Maar ze hebben wel een probleem vanavond, want ze missen hun spits Kane." Martijn ziet Manchester City ook wel zitten. "Ik ben een keer bij Ajax tegen Manchester City geweest en we hebben toen een fantastische avond gehad met die supporters. Dat zou leuk zijn als dat weer zo zou zijn."

Maar eerst tegen FC Groningen, want het kamipoenschap lonkt natuurlijk ook. Jan is hoopvol. "Gelukkig hoefden we niet te verlengen gisteravond, dan hadden we wel een probleem tegen Groningen. Eigenlijk hebben ze zichzelf wel kunnen sparen, want het was makkelijker dan tegen Madrid."