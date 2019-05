Nabeschouwen in Zandvoort: 'Ajax-Jan' en 'Spurs Willem' verwachten spannende return

ZANDVOORT - Zandvoorters Jan Snijders en Willem van der Sloot zijn het eens over de wedstrijd van gisteren. Ajax was de eerste helft beter, Tottenham Hotspur was de tweede helft het sterkst en allebei hopen ze dat de geblesseerde Jan Vertonghen snel opknapt. Toch denken ze dat 'hun cluppie' naar de finale zal gaan.

Willem is al bijna veertig jaar supporter van Tottenham Hotspur en Jan minimaal net zo lang van Ajax. Ze zaten gisteravond allebei aan de buis gekluisterd. De uitkomst is bekend, 'Ajax-Jan' heeft de grootste glimlach vandaag.

Spannend woensdag

"Hoe hij het voor elkaar krijgt weet ik niet, maar Van de Beek stond weer precies goed", blikt Jan terug op het enige doelpunt. "Maar het is jammer van die bal op de paal van Neres. Dan was het 2-0 geworden en was het meteen klaar." Willem is zielsblij dat die bal er niet in ging. "Dan had ik wel heel hard zitten balen. Maar nu hebben we nog alle kansen. Het wordt gewoon 2-1 in Amsterdam en wij gaan naar Madrid. De finale wordt Tottenham-Liverpool."

Ook Jan denkt dat het volgende week spannend gaat worden. "We moeten het in de eerste helft afmaken en dan rustig uitvoetballen en af en toe counteren. Ik hoop dat Ajax dan in de finale tegen Barcelona speelt. Dan ga je pas écht voetbal zien."

Sterkte Jan!

Of Jan Vertonghen er volgende week bij zal zijn, is nog onbekend. Hij raakte geblesseerd aan zijn hoofd. "Ja, daar schrok ik wel van, hij is pas hersteld van een andere blessure en nu dit", vertelt Willem. "Ja, ik denk niet dat hij er bij is volgende week. Ik vind dat wel heel sneu voor hem, het is toch ook een Ajacied", aldus Jan. "Heel veel sterkte Jan, ik hoop dat je snel weer hersteld bent, maar niet vlug genoeg", lacht hij.