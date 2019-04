Zandvoorter Willem is al bijna 40 jaar fan van Tottenham Hotspur: "We winnen met 3-0!"

ZANDVOORT - "Glory, glory, Tottenham Hotspur!", zingt Willem van der Sloot vanmorgen keihard door zijn straat in Zandvoort. En dat is best gewaagd in een dorp dat ook wel als 'Amsterdam Beach' bekend staat. Hij weet het zeker, 'The Spurs' leggen vanavond Ajax over de knie.

We kennen Willem natuurlijk als 'de hertenfluisteraar' van Zandvoort. Maar wie bij hem thuis rondkijkt, ziet dat hij nog een heel grote passie heeft. Hij is namelijk al vanaf begin jaren tachtig fan van de voetbalclub uit Londen.

Hart veroverd

"Ik was in Londen in 1983 en zag toen dat Tottenham tegen West Ham United speelde. Ik ben erheen gegaan en sindsdien heeft de club mijn hart gestolen. Ik heb inmiddels bijna zestig wedstrijden van ze bezocht, in het oude stadion nog, geweldig!"

Willem houdt van de sfeer op de tribunes. "Alles en iedereen blijft maar zingen. In Nederland hebben ze veel van die liederen van de Engelsen overgenomen."

Ajax en Liverpool

Willem voorspelt een zege van Tottenham vanavond op Ajax, ondanks dat de Londense club vanavond enkele belangrijke spelers mist, zoals spits Harry Kane. "Ze vreten het gras op die jongens en zullen blijven komen, let maar op!" Hij voorspelt met dezelfde zekerheid dat The Spurs het in de finale in Madrid zullen opnemen tegen Liverpool. "Dat is het enige team wat van Messi kan winnen."