Amsterdamse hockeyfans kijken Klassieker: "Ik geniet van nederlaag Ajax"

Voor de Amsterdamse hockeyfans was het zondag kiezen. Bijna gelijktijdig begon de wedstrijd van de vrouwen met die van Ajax en Feyenoord. "Ik geniet van de nederlaag van Ajax. Ik houd van Mislintat (technisch directeur Ajax red.). Hij is het lekker aan het verprutsen", klonk het gekscherend bij het Wagener Stadion.

De hockeyclub had speciaal een groot scherm voor het clubhuis neergezet zodat sommige hockeyers naar het voetbal konden kijken. Daar keken ongeveer honderd man naar het voetbal.

Eerder op de dag verloren de Amsterdamse mannen met 4-2 van Rotterdam. "Wij hadden hier een resultaat kunnen halen. Echt zonde", baalde speler Valentin Verga.

Bij de mannen keerde Taco van den Honert dit seizoen terug als coach. Hij hielp de Amsterdammers in 2012 aan het laatste kampioenschap. "Wij zijn een team in opbouw en wij moeten één of twee jaar geduld hebben", temperde Van den Honert de verwachting voor komend seizoen.

Ajax kijken?

De mannen waren net klaar met hun wedstrijd en konden dus kiezen. De wedstrijd van de vrouwen kijken of Ajax- Feyenoord? "Tuurlijk ga ik naar Ajax kijken", aldus Verga. "Ik ga het allebei bekijken en loop een beetje heen en weer", zei Van den Honert.