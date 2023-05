Hockeysters Amsterdam slepen landstitel binnen na zenuwslopende shoot-outs

De hockeysters van Amsterdam zijn zojuist landskampioen geworden door SCHC (Stichtse) in Bilthoven te verslaan. De tweede wedstrijd in de finale eindigde in 2-2. De eerste finale ook, waardoor shoot-outs de beslissing brachten. Die werden beter ingeschoten door de Amsterdammers (4-1) en de titel was binnen. Daardoor werd het 21e kampioenschap binnengesleept.