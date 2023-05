Noord-Hollandse hockeyfinale: Bloemendaal neemt het op tegen Pinoké

De hockeyers van het Amsterdamse Pinoké en Bloemendaal staan in de finale om het landskampioenschap. Dat is een herhaling van vorig jaar. Pinoké was te sterk voor Kampong en Bloemendaal versloeg Rotterdam.

Bloemendaal staat in de hockeyfinale tegen Pinoké - NH Sport / Thomas Brood

In Utrecht won Pinoké met 2-1 ook de tweede wedstrijd van Kampong. Donderdag waren de Amsterdammers al met 3-1 te sterk. Ook Bloemendaal was twee keer te sterk voor zijn tegenstander. Drie dagen geleden won de ploeg van Rick Mathijssen met 2-1 van Rotterdam en vandaag werd het 4-3 op 't Kopje. "Ik ben heel blij dat wij in de finale staan. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, want daar is Rotterdam te goed voor. In dit format is het helemaal do-or-die", sprak Mathijssen na afloop. Sinds dit seizoen worden de wedstrijden niet meer beslist in een best of three-serie, maar in een thuis- en uitwedstrijd.

"Ik ben redelijk pissig geworden." Bloemendaal-trainer Rick Mathijssen

Toch ging het niet vanzelf bij Bloemendaal. Na twee kwarten stond het 2-2 en had Rotterdam het betere van het spel. "Ik ben redelijk pissig geworden in de rust. Ik vond ons de eerste helft echt niet goed. Wij speelden angstig en dat was niet des Bloemendaals.", zag Mathijssen. Tekst loopt door onder video.

Bloemendaal-trainer Rick Mathijssen werd in de rust boos op zijn team - NH Nieuws

Voor aanvoerder Glenn Schuurman zullen het zijn laatste wedstrijden worden voor Bloemendaal. Schuurman stopt na veertien seizoenen met tophockey. Tegen Pinoké hoopt hij natuurlijk weer een prijs binnen te slepen. "Wij zitten er lekker in en hebben de laatste jaren een prima reeks neergezet. Ik heb er wel vertrouwen in", aldus Schuurman. Tekst loopt door onder video.

Glenn Schuurman na de winst op Rotterdam - NH Nieuws