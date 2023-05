Hockeyers Laren emotioneel door promotie naar hoofdklasse: "Dankzij Sebastiaan is ons team sterker"

"Ik zit nog steeds een beetje op een wolk", zegt LMHC- hockeyer Sam Vlasman met een grote lach op zijn gezicht. Sinds afgelopen weekend kunnen hij en zijn team hun geluk niet op. Ze moeten aanstaande zondag nog één wedstrijd spelen, maar het is nu al duidelijk dat ze het volgende seizoen meedoen met de hoofdklasse.

En dat is bijzonder, met name na wat het team bijna twee jaar geleden meemaakte. Verschillende spelers laten weten dat ze goed bevriend waren met Sebastiaan en dat zijn overlijden grote impact had op hun leven. Heren 1-speler Teun van Uunen: "Het was een zware periode. Veel van ons hebben ook de hele jeugd met hem gehockeyd, en dan moet je toch ineens zonder hem."

IJzersterk

Dat het ze tóch lukte om dit seizoen te promoveren, verbaast coach Nanco Jansonius niet. "We hebben hier vijf jaar naartoe gewerkt. Het is een ijzersterk team geworden, wat met name de laatste paar weken een onverslaanbare indruk achterlaat."

Of ze aankomende zondag ook onverslaanbaar zijn is nog even afwachten. Nodig is het niet, maar het zou symbolisch wel heel mooi zijn: "Als we deze zondag winnen hebben we dit seizoen in totaal 18 wedstrijden gewonnen. Dat was ook het rugnummer van Sebastiaan," aldus Vlasman.

Na de wedstrijd tegen Push is de officiële huldiging.