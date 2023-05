Succesvolle Bloemendaalse hockeygeneratie wil geschiedenis schrijven: "Hou van druk"

De reguliere competitie zit erop in het hockey. In de hoofdklasse eindigde Bloemendaal als tweede achter Kampong. Morgen beginnen de play-offs en in de halve finale van dit toetje neemt de selectie van trainer Rick Mathijssen het op tegen Rotterdam. "Ik vind druk heel lekker. Dan zijn we scherp en heel goed."

Met drie Europese titels en twee nationale landstitels op rij is de prijzenkast van Bloemendaal zeer aardig aangevuld de afgelopen seizoenen. De architect van dit succes is Rick Mathijssen. De coach van de Musschen is bezig aan zijn derde jaar bij de regerend landskampioen. "De spelers hebben aangegeven dat ze de beste generatie ooit van Bloemendaal willen worden." De hockeyclub aan de voet van 't Kopje is al jaren de toonaangevende club in het nationale en internationale hockey en wil daar graag deze play-offs een vervolg aan geven.

Te veel puntverlies

Toch heeft Bloemendaal in de reguliere competitie zeven keer gelijk gespeeld en eenmaal verloren. "Als dit in mijn eerste seizoen was gebeurd, dan had ik mij zorgen gemaakt. Nu weet ik dat de spelers er staan als het moet gebeuren, dus ik ga met een goed gevoel de play-offs in."