Hockeyers Bloemendaal pakken voor derde jaar op rij de Europese titel

De Europese eindstrijd begon wat aftastend. Bloemendaal domineerde wel met veel balbezit en kreeg wel wat mogelijkheden, maar Rot-Weiss Köln kwam er via de counter een paar keer gevaarlijk uit. In het tweede kwart kreeg de Noord-Hollandse ploeg via de nodige strafcorners wat kansen, maar in eerste instantie leidde dat niet tot een treffer. Pas de vijfde strafcorner schoot Teun Beins voor de regerend Europees kampioen binnen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Daarna was het vaak eenrichtingsverkeer naar het Duitse doel, alleen kon Bloemendaal dat verschil niet uitdrukken in doelpunten. Dat gaf de Duitsers in het tweede deel van de wedstrijd toch nog geloof in een goede afloop. Op wat spannende momenten na kwam Bloemendaal niet echt in gevaar en zo won de ploeg van trainer Rick Mathijssen voor het derde jaar op rij de Europese titel. Net als vorig jaar werd Rot-Weiss Köln in de finale verslagen.

In het vrouwentoernooi ging de finale tussen Den Bosch en Club Campo de Madrid. Ook hier ging de winst naar het Nederlandse team. De Brabantse ploeg won met 1-0 en pakte zo voor de achttiende maal de Europese titel.

Reacties van trainer en spelers volgen later.