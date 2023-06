Hockeylegende Teun de Nooijer nieuwe coach van hockeysters Amsterdam

De Nooijer speelde 453 wedstrijden voor het Nederlands team en maakte vijf Olympische Spelen mee (2x goud en 2x zilver). Ook vierde hij als speler grote successen met Bloemendaal (9x landskampioen en 3x winst Euro Hockey League) en werd hij in 2003, 2005 en 2006 uitgeroepen tot de beste hockeyer ter wereld.

Teammanager AZ

Na zijn actieve loopbaan maakte De Nooijer een kort uitstapje naar de voetbalsport. In het seizoen 2014/2015 was hij teammanager bij AZ.

Daarna keerde hij weer terug op het hockeyveld als coach van de vrouwen van Bloemendaal en als assistent bij de Duitse vrouwenploeg bij de laatste Olympische Spelen. Het afgelopen jaar was hij analist bij Viaplay. "Ik denk dat het goed voor me geweest dat ik ook een beetje afstand heb kunnen nemen", zegt de 37-jarige De Nooijer in een persbericht van Amsterdam over zijn aanstelling. "Maar het gaat natuurlijk wel kriebelen om met je ervaring en passie weer iets op het veld te doen."

De Nooijer blijft naast zijn werk als hoofdcoach van Amsterdam de analyses bij Viaplay doen. Robert Tigges die Amsterdam aan de eerste landstitel sinds 2019 hielp, wordt in Duitsland trainer van Hamburger Polo Club.