Na 14 jaar trekt Robert Tigges de deur achter zich dicht bij hockeyclub Amsterdam

Hockeyclub Amsterdam moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Robert Tigges kwam in 2009 als speler naar de hoofdstad en was de afgelopen vier seizoenen trainer/coach van het vrouwenteam. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Tigges zegt dat hij terugkijkt op een leerzame periode waarin hij vier jaar hoofdcoach was en twee jaar assistent. "De afgelopen zes jaar heb ik met veel plezier en toewijding met Amsterdam dames 1 gewerkt. Een waanzinnig talentvolle en ambitieuze groep speelsters en inspirerende en waardevolle samenwerkingen met verschillende begeleidingsteams. Een bijzondere en leerzame periode!”

Al in 2009 kwam hij als speler naar het Wagener stadion. Liefst tien jaar kwam hij uit voor de mannenploeg van Amsterdam waarmee hij in 2011 en 2012 landskampioen werd. Hij werd ook uiterst succesvol in de zaal. Op zijn cv staan vijf landstitels, twee Europese titels voor B-landen en een wereldtitel. Met de titel 'beste zaalhockeyer van de hoofdklasse ('18-'19) op zak speelde Tigges zijn laatste zaaltoernooi. Na de Europa Cup Zaal in 2019 hing hij zijn stick aan de wilgen.

Winnaar EHL

Als coach begon hij in het seizoen '17/'18 als assistent van Rick Mathijssen om het stokje na zijn vertrek over te nemen. Zijn grootste succes behaalde hij vorig jaar door in eigen stadion ten koste van Den Bosch de Euro Hockey League te winnen. In de lopende competitie bezetten de hocekysters van Amsterdam de tweede plek achter SCHC.