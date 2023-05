Pinoké geeft Bloemendaal een pak slaag en pakt historische landstitel

Het werd in de eerdere ontmoeting: 1-1. Bloemendaal was al drie jaar op rij kampioen geworden van de hoofdklasse hockey.

De eindstrijd was in het eerste kwart nog erg spannend, maar zonder grote kansen. Dat veranderde in de tweede. Zo kreeg Pinoké vier strafcorners achter elkaar. Het was hierbij vooral aan doelman Maurits Visser te danken dat het 0-0 bleef. Even later redde hij ook goed op een inzet van Miles Bukkens.