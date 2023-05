Ajax Vrouwen grijpt naast Eredivisie Cup; FC Twente te sterk na zevenklapper

Ajax Vrouwen is er niet in geslaagd om ten koste van FC Twente de Eredivisie Cup te winnen. Op het eigen Sportpark De Toekomst werd het na een spannende finale 3-4.

Fenna Kalma was in het eerste kwartier al een plaaggeest voor Ajax Vrouwen. Ze scoorde tweemaal voor de Enschedeërs. De eerste goal werd in haar schoot geworpen door geklungel van de verdedigers van Ajax. Bij de tweede treffer troefde ze Kay-lee de Sanders af: 0-2.

De Amsterdammers lieten zich echter niet van de wijs brengen en knokten zich terug. Eerst ging een corner van Sherida Spitse via Marit Auée in het eigen doel en vlak voor rust tikte Rosa van Gool een voorzet van Ashleigh Weerden binnen: 2-2. Doelvrouw Dionne van der Wal redde vlak voor rust katachtig.

