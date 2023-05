Fans reageren teleurgesteld op besluit Ajaxbestuur cancelen huldiging Ajax Vrouwen

Veel fans zijn teleurgesteld in het besluit van het Ajaxbestuur en uiten hun onvrede op sociale media. Zo ook oud-Ajacied Merel van Dongen. Zij laat op Twitter weten het niet eens te zijn met het bestuur: "Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Zeer teleurgesteld in wat zou moeten voelen als "mijn" club..."

Aankomende maandag zullen zij op parkeerplaats P2 bij sportpark De Toekomst staan. Daar speelt Ajax Vrouwen om 14.30 uur een wedstrijd tegen FC Twente. "Op die manier kunnen we Ajax Vrouwen alsnog vieren met een hoop geluid, toeters, bellen en gezelligheid, en ze de erkenning geven die ze verdienen", is op de website te lezen.

Organisator: "We willen onze support voor de Ajax Vrouwen uitspreken. Het is best low key, niet echt een actie. Maar het is gewoon heel jammer en zuur; voor de spelers zelf, maar ook voor de supporters."

Het idee voor de website en oproep ontstond volgens een van de organisatoren 'heel organisch'. "We hoorden van meer mensen tegelijk 'wat zuur voor die meiden, dat ze dan kampioen zijn en geen huldiging krijgen'. Ze zouden volgens ons meer support moeten krijgen van andere mensen."

Hoeveel mensen zich aankomende maandag op de parkeerplaats zullen verzamelen om hun support voor de landskampioenen te tonen, is nog onduidelijk.